BR-364 é liberada para tráfego 24 horas após desmoronamento de trecho entre Ariquemes e Jaru

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a liberação total da BR-364, cerca de 24 horas após o desabamento de parte da pista entre as cidades de Jaru em Ariquemes, na cabeceira da ponte sobre o Igarapé Andirá, no km 464 em Cacaulândia.

A rápida ação do DNIT, que acionou uma empresa para serviços emergenciais, garantiu o tráfego nas duas vias. O local foi aterrado com pedras. Por outro lado, o 5º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército (BEC) iniciou avaliação e o reconhecimento do trecho para a execução de metálica, “utilizada para atender rapidamente emergência e restabelecer o tráfego. O trecho ficou totalmente interrompido devido a ação das chuvas também em outros trechos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os primeiros veículos passaram por volta das 19 horas, quando havia apenas uma pista liberada.

ENTENDA O CASO

As chuvas que caíram em vários municípios do Estado ocasionaram interdições em alguns trechos da BR-364 das rodovias federais nas últimas horas. A cabeceira de uma ponte localizada no Km 464, em Cacaulândia, entre as cidades de Ariquemes e Jaru cedeu na tarde de quarta-feira (6) por causa das fortes chuvas na região.

Contratada pelo DNIT, a empresa LCM Construção e Comércio deu início nesta quinta-feira a serviços emergenciais para tentar liberar o tráfego de veículos em uma das pistas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orientou as empresas de ônibus que atuam nas estradas de Rondônia que suspendam as viagens, que dependem desse trajeto.

A dois quilômetros dessa mesma ponte, sentido Jaru e Ariquemes, existe outra ponte com estrutura em situação crítica por causa de correntezas de uma represa, mas até o momento não houve registro de desmoronamento segundo informou a PRF.

A rota alternativa, que seria pela rodovia 257 que liga Ariquemes, Jaru e Machadinho, também se encontra interditada no Km 16, na altura da ponte sobre o Rio Branco por causa da água que cobriu a ponte causando correntezas e até o momento não há desvios.

Na rodovia 140 que dá acesso entrada de Cacaulândia uma ponte também foi coberta por água e no momento encontra-se interditada para evitar acidentes.

Outros pontos críticos eram nos quilômetros 501, 492, 444, 426 e 417, que chegaram a ser interditados totalmente, mas liberados conforme a água foi baixando.

Durante a manhã desta quinta-feira, uma comissão parlamentar formada pelo senador Marcos Rogério (DEM) e os deputados estaduais de Rondônia, encabeçada pelo presidente da Casa, Laerte Gomes (PSDB), se deslocaram no início da tarde para o local de obstrução da BR-364 para verificar a atual situação.

