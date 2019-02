BR-364: PRF confirma dois locais de bloqueio em cabeceiras de pontes e emite nota

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou na noite de quarta-feira, 6, a interdição da BR-364 na altura do Km 464 na cabeceira da ponte do Rio Andirá e outro bloqueio a cerca de dois quilômetros deste local em outra ponte que está danificada.

Leia a nota

1) Local do desmoronamento: km 464 da BR-364, no município de Cacaulândia/RO, entre Ariquemes e Jaru, próximo à Fazenda Nova Vida, que fica no km 473. O desmoronamento foi da cabeceira da ponte corrego Andirá.

2) A 2 kms dessa ponte, sentido Jaru – Ariquemes, existe outra ponte com estrutura em situação crítica diante da correnteza, mas sem desmoronamento por enquanto.

3) O desmoronamento é decorrente das intensas chuvas ocorridas durante a madrugada e a manhã de hoje (6).

4) O DNIT já foi acionado e enviou ao local equipes de Ji-Paraná e Ariquemes. O fato já foi repassado para o Ministro dos Transportes.

5) Não há informações de nenhum veículo pedestre e/ou veículo cruzando a ponte no momento do ocorrido.

6) O tráfego no local, inclusive de pedestres, está totalmente interrompido por questões de segurança. A sinalização está sendo feita com cones e algumas carretas foram posicionadas na via, de modo a impedir o fluxo.

7) A largura do buraco está, neste momento, em aproximadamente 9 metros.

8) Durante o dia, em razão de lâminas de água sobre a pista de rolamento, já havia ocorrido interdição do fluxo em alguns horários nos quilômetros 417, 426, 444, 486, 492 e 501 da BR-364.

9) Por enquanto, não foram traçadas rotas alternativas, em virtude de as condições das estradas vicinais próximas não serem as adequadas.

10) Empresas de ônibus que atuam nas estradas de Rondônia já foram informadas da situação, sendo solicitado que suspendam as viagens que dependam do tráfego no local do incidente.

11) A PRF reforça que a população, por questões de segurança, deve obedecer à orientação de não prosseguir viagem e tal informação será repassada pelos policiais de serviço em todas as 4 Delegacias da Regional, de modo a evitar deslocamentos desnecessários e que coloquem em risco a segurança viária.

Texto: Extra de Rondônia

Nota: PRF/Assessoria

Fotos e vídeo: Divulgação