Capitão da PM pode assumir direção do Presídio Cone Sul de Vilhena a qualquer momento

O capitão Aldimas Ferreira da Polícia Militar foi nomeador como o interventor que poderá assumir a direção do Presídio Cone Sul de Vilhena a qualquer momento.

Após ter se reunido com o promotor Elício de Almeida e Silva e o juiz Adriano Lima Toldo, titular da Vara de Execuções Penais de Vilhena, na quarta-feira, 06, o capitão se dirigiu na manhã desta quinta-feira, 07, até as dependências do referido presídio, onde realiza uma reunião com a direção da unidade neste exato momento.

De acordo com informações levantadas pelo Extra de Rondônia, ainda não foi definido dia e hora para que o capitão possa assumir as “rédeas” da unidade prisional através da intervenção militar decretada pelo governador Marcos Rocha (PSL) no mês de janeiro, porém, isso pode ocorrer a qualquer momento, ficando os servidores da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) sob o comando da PM.

Texto e foto: Extra de Rondônia