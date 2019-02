CEREJEIRAS: homem registra ocorrência relatando que foi vítima de estelionato em lotérica no MT

Samuel Francisco de Barros, de 29 anos, registrou boletim de ocorrência, na manhã de quarta-feira, 6, na delegacia de Polícia Civil do município de Cerejeiras, relatando que foi vítima de estelionato na cidade de Colniza – Mato Grosso.

De acordo com o rapaz, ele efetuou um saque numa casa lotérica no valor de R$ 250,00 no dia 14 de janeiro de 2019. Entretanto, a vítima relata que no mesmo dia houve outro saque em sua conta no valor de R$ 500,00.

Samuel afirma que não foi ele que efetuou o saque, acredita que pode ter sido o funcionário da lotérica que tenha aplicado o golpe.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra/Arquivo