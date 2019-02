Chiquinho da Emater detalha projetos e diz que é a favor da devolução do HRV ao Estado

Nesta quarta-feira, 6, Francisco Mende de Sá Barreto Coutinho, popular “Chiquinho da Emater”, eleito deputado estadual no último pleito, fez um breve balanço das suas ideias que irá defender na Assembleia Legislativa (ALE).

EMPREGO

Chiquinho disse que tem uma grande preocupação com geração de emprego e renda, que abrange o agronegócio e a agricultura familiar.

CONE SUL

O parlamentar ressalta que agora o Cone Sul tem quatro representantes na assembleia e que eles já se reuniram e conversaram para trabalhar em parceria principalmente para atender a área da saúde que está cada dia mais deficitária.

Com isso, os quatro parlamentares unidos tem muito mais força para cobrar do governo soluções rápidas que vem ao encontro da comunidade, frisou.

SEGURANÇA

Na segurança pública Chiquinho destaca que estará cobrando do governo policiamento ostensivo, viaturas e policiais bem treinados para atender a comunidade.

EDUCAÇÃO

No quesito educação, o parlamentar conta que recebeu informação que o Instituo Abaitará, já está em fase de implantação, onde estará disponibilizando alguns cursos profissionalizantes em diversas áreas nos setes municípios formam o Cone Sul.

INFRAESTRUTURA

O deputado ainda relata que irá impor um ritmo de trabalho sem descanso para captar recursos junto ao governo para obras de esgoto, drenagem e asfalto, no qual todas das cidades do Estado necessitam, mas a prioridade será sua região.

AGRICULTURA

Chiquinho fala que sua experiência como Zootecnista e diretor presidente da Emater/RO, tem capacidade e discernimento para traçar metas para ajudar o agricultor a gerar renda, além de intermediar conflitos agrários e cobrar do poder público soluções para manter as estradas rurais trafegáveis na época das aguas, para dar escoamento da produção agrícola.

AGROINDÚSTRIA

O deputado cita que no que depender dele dará total apoio a instalação de agroindústrias no Estado, que trará emprego e renda a população. Chiquinho lembra a questão de um frigorífico de suíno que seria construído na região de Colorado e ficou apenas no projeto, mas agora irá desengavetá-lo e trabalhar com afinco para que possa ser concretizado. Com isso, gerando diversos empregos diretos e indiretos.

HOSPITAL REGIONAL

O parlamentar explica que é favor que o governo assuma o Hospital Regional de Vilhena (HRV), pois seria viável para o Cone Sul, já que os hospitais municipais não têm profissionais capacitados para fazer alguns tipos de cirurgias e a fila a cada dia cresce. “Sou a favor e vou buscar parcerias para viabilizar o processo para que o HRV volte a ser controlado pelo Estado,” pontuou.

MESA DIRETORA

Sobre a eleição da mesa diretora da assembleia, Chiquinho fala que preferiu ficar com a presidência da Comissão de Indústria e Comércio, no 2º bienio, justamente porque está muito preocupado com a geração de emprego e renda, sendo que também tem muita experiência nesta área e já está elaborando propostas para convidar empresas tanto de pequeno e grande porte para se instalarem no Estado.

Para encerrar, Chiquinho diz que não fará oposição ao governo e sim vai trabalhar a favor do povo, sendo que todos os projetos do governo que for bom para o povo de Rondônia terá sua aprovação, frisou.

Texto e foto: Extra de Rondônia