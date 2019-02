DNIT e Exército irão construir pontes de emergência na BR-364; PRF emite nota – confira

Na manhã desta quinta-feira, 7, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), emitiu nota no qual informa os procedimentos de emergência que serão tomados pelos órgãos competentes em relação aos bloqueio nas cabeceiras de duas pontes que caíram com as fortes chuvas de quarta-feira, 6, entre os municípios de Jaru e Ariquemes.

Leia nota na íntegra:

Por conta das chuvas nesta madrugada, na região de Rondônia, houve um desmoronamento no segmento da cabeceira da ponte, em concreto armado, sobre o Igarapé Andirá, localizada no km 464 da BR-364/RO, em Cacaulândia, entre as cidades de Ariquemes e Jaru.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT recebeu apoio do 5º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército (BEC), que iniciou às 07h30 a avaliação e o reconhecimento do trecho para a execução da ponte LSB, do tipo painel metálico, utilizada para atender rapidamente emergência e restabelecer o tráfego.

A PRF emitiu nota informando que as empresas de ônibus que atuam nas estradas de Rondônia suspendam as viagens que dependem do tráfego no local. O DNIT reforça que a população não deve prosseguir viagem pelo trecho afetado e já enviou ao local equipes das unidades de Ji-Paraná e Ariquemes para interromper o tráfego e realizar a sinalização a fim de impedir o fluxo.

A empresa LCM Construção e Comércio S/A, que realiza serviços de conservação e recuperação do trecho (CREMA), foi mobilizada de imediato e está avaliando a possibilidade de aterramento com matação no encabeçamento da ponte (enrocamento de pedra), viabilizada pela proximidade de uma pedreira para liberação do tráfego local.

Até o fim do dia de hoje (07/02), o DNIT apresentará cronograma para execução dos serviços necessários até a liberação definitiva do tráfego.

Texto: Extra de Rondônia

Nota: PRF/Assessoria

Fotos: Divulgação