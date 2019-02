Funcionário e clientes procuram a polícia para denunciar dono de loja de estofados em Vilhena

Na quarta-feira, 06, um funcionário e dois clientes de Adilson Gasparine da Costa, proprietária da loja Ruby Estofados de Vilhena, procuraram a delegacia para denunciá-lo pelo crime de estelionato.

De acordo com um dos denunciantes, o mesmo realizou com Adilson, uma negociação de móveis planejados no valor de R$2.460,00 e que os mesmos deveriam ter sido entregues no dia 23 de dezembro do ano passado, porém, o empresário passou a protelar a entrega e até o momento não a fez.

Já o segundo denunciante, alegou ter comprado de Adilson em novembro de 2018, um sofá no valor de R$1.500,00, sendo pago R$ 500,00 a vista e R$ 800,00 parcelados no cartão de crédito. Também foi acordado que os R$ 200,00 restantes seriam pagos quando o sofá fosse entregue, porém, até o momento não foi.

Por fim, um jovem de 22 dois alegou ter sido contratado por Adilson, que ficou enrolando para assinar sua carteira e acabou sumindo da cidade sem dar satisfação a ele e aos demais funcionários, ficando lhe devendo o valor de R$1.300,00.

Diante do desaparecimento de Adilson, as vítimas procuraram a Delegacia da Polícia Civil a fim de serem ressarcidos pelo empresário.

A reportagem do Extra de Rondônia tentou entrara em contato com o proprietário através dos números de telefones presentes na fachada da loja, mas também não obteve êxito.

