Goebel apresenta projetos para desafogar saúde do Cone Sul

Na manhã desta quinta-feira, 07, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV), recebeu a reportagem do Extra de Rondônia em seu gabinete na Assembleia Legislativa (ALE) em Porto Velho, para falar sobre os projetos que serão desenvolvidos durante seu quarto mandato.

Goebel enfatiza que seu quarto mandato simboliza a representatividade da região do Cone Sul na assembleia e no poder público em geral. “Somos a ligação das demandas da região com os órgãos públicos da capital, por isso me senti muito grato e feliz com a escolha da população”.

PROJETOS

O parlamentar afirma que a prioridade de seu mandato é a melhoria da saúde, especificamente no Cone Sul. “Trabalharemos com a ideia de fazer Vilhena à cidade polo. Durante os outros mandatos conquistamos a instalação da policlínica, o objetivo agora é aumentar os serviços oferecidos à população de todas as cidades do Cone Sul”.

O deputado enfatizou ainda que pretende firmar um convênio com o governo do Estado em parceria com a prefeitura de Vilhena para oferecer cirurgias simples e imediatas, evitando assim o deslocamento dos moradores para outros municípios.

“Pretendemos realizar um mutirão para desafogar a saúde e eliminar as filas de espera. O projeto é fechar também uma parceria com os deputados estaduais Eyder Brasil (PSL), Cirone Deiró (Podemos), Rosangela Donadon (PDT), Chiquinho da Emater (PSB) e Ezequiel Neiva (PTB) para angariar cerca de R$ 3 milhões que deverão ser investidos na saúde”, explicou.

Goebel afirma que a parceria com o governo estadual também servirá para investimentos em materiais e estruturas das unidades de atendimento, isso de acordo com a demanda de cada município. “Quero fazer uma reunião com o secretário estadual Fernando Máximo juntamente com os prefeitos e outros profissionais da saúde para discutir essas questões. Ainda não há uma data marcada, mas acredito que em breve iniciarão os trabalhos”.

O parlamentar pontuou também que há um projeto de implantação de uma ala ortopédica em Vilhena mantida pelo governo.

Além da atenção com a saúde, fazem parte de sua pasta à oferta de suporte para assistências sociais e unidades filantrópicas, e a regularização ambiental, fundiária e geração de empregos.

PRIVATIZAÇÃO DO HRV

Goebel detalha que é a favor da transferência do Hospital Regional de Vilhena (HRV) para o Estado, porém defende e acredita que para isso é necessário que o município regularize o centro.

O representante usa como exemplo o hospital João Paulo que pertence ao Estado, mas sofre com vários problemas, isso porque segundo ele foi entregue sem uma reorganização prévia.

GOVERNO ESTADUAL

O deputado afirma que seu relacionamento com o governador Marcos Rocha (PSL) é muito bom, assim como em outros governos, pois está ali pelo povo.

VOTAÇÃO DA ALE

Sobre o fato de se abster durante a votação, o parlamentar enfatiza que foi por escolha pessoal, e acredita que a nova mesa fará jus ao cargo.

Luizinho finaliza parabenizando Airton Gomes, ex-prefeito de Cerejeiras pelo trabalho que desenvolveu na cidade. “Para mim foi excelente sua administração, ao meu ver uma das melhores gestões até hoje. Agora, só tenho que desejar sorte para que sua vice continue os projetos e traga ainda mais melhoria a região”.

Texto e foto: Extra de Rondônia