Hipnóloga realizará novo curso de PNL em Vilhena

A hipnóloga e trainer em PNL , Mileine Vargas, ministrará um novo curso em Vilhena. As turmas já estão sendo formadas, e as palestras acontece entre os dias 21 a 24 de fevereiro e de 02 a 05 de março no Sebrae.

SOBRE O CURSO

O treinamento Practitioner, permite que você aprenda a gerenciar seus estados emocionais, desenvolver novas habilidades e se comportar de forma diferente em todos os aspectos da sua vida. É voltado para o autoconhecimento que permite mudanças de pensamento, sentimentos e atitudes.

Com ele, o participante aprenderá modernas técnicas para comunicar-se melhor tanto na sua vida profissional, quanto em seus relacionamentos pessoais. Essa metodologia é capaz de proporcionar a você uma nova visão de mundo, permitindo que modifique padrões mentais, obtendo uma maior compreensão das situações que ocorrem a sua volta.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com o curso, o alunos aprenderão a sair das dívidas e organizar definitivamente a vida financeira, atingirão e até superarão metas de vendas mensais, conquistarão uma promoção no trabalho e poderão passar no concurso público dos sonhos mantendo foco nos estudos.

A formação contribui também para quem quer restaurar casamentos à beira do divórcio ou já desgastados, ensinando a viver com mais harmonia, amor e companheirismo, ajuda no no controle das emoções, relacionamento com pessoas de difícil convívio e proporciona disciplina para uqem busca cumprir metas de perder peso, emagrecer e diminuir drasticamente medidas de forma saudável (além de implantar um estilo de vida mais saudável).

As aulas permitem a aquisição de ainda mais saúde psíquica contribuindo para que o aluno deixe de sentir ansiedade e depressão, passando a ter uma vida mais equilibrada e tranquila, abandonando e curando hábitos nocivos, medos e fobias, e ajudando a realizar tudo o que sempre sonhou.

MAIS SOBRE A TRAINER

Mileine Vargas já ajudou mais de seis mil pessoas em atendimentos individuais, palestras e workshops em diversas cidades do Brasil e também em Portugal. É a primeira mulher da Região Sul do Brasil a treinar pessoalmente com Richard Bandler e John Grinder (criadores da PNL) e Anthony Robbins.

Trainer em PNL, hipnóloga e empresária. Tem formação completa em Programação Neurolinguística, Practitioner pela Universidade da PNL nos EUA, Membro da Academia Internacional de Trainers em PNL (ITA) e Certificação em Analista de Inteligência Emocional. É autora do livro “O dia que me demiti” e idealizadora do Programa de Desenvolvimento da Mulher.

Mais informações sobre a formação da turma podem ser obtidas através do telefone (69) 98142 5919 (Rosangela). As inscrições são limitadas, podendo ser feitas pelo site oficial.

Texto e foto: Assessoria