Homem tem roupas e móveis danificados e suspeita de ex que deseja reatar a relação

Um morador da Rua 905, do Bairro Boa Esperança de Vilhena, procurou a Polícia Civil no final da tarde de quarta-feira, 06, para relatar que alguém entrou em sua casa, danificou sua mobília e peças roupas e que desconfia que a autora do crime seja sua ex-esposa.

De acordo com o denunciante de 51 anos, após se ausentar de casa por poucas horas, quando retornou encontrou sua casa revira, estando a cama box rasgada assim como suas roupas sociais e íntimas e o refrigerador da geladeira furado.

O homem relatou ainda, que suspeita que quem possa ter cometido à atrocidade, seja sua ex-mulher, pois ela deseja reatar a relação e ele não.

Diante dos fatos, um boletim de ocorrência de dano e depredação foi registrado e o caso será investigado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa