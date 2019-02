INTERVENÇÃO MILITAR: capitão da PM acaba de assumir a diretoria do presídio Cone Sul

Em uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 07, nas dependências do presídio Cone Sul de Vilhena, o diretor Dirceu Martini passou por tempo indeterminado, a direção da unidade para o capitão da Polícia Militar Aldimas Ferreira.

De acordo com a assessoria da PM, a gestão, que se dará de forma compartilhada onde os agentes penitenciários continuarão com suas atividades cotidianas, porém, sob a supervisão do capitão, visa reforçar a segurança no presídio bem como garantir a ordem e o andamento natural do trabalho na unidade prisional.

Ainda de acordo com a assessoria, toda a administração burocrática e operacional passou à Polícia Militar e a intervenção não irá causar nenhum prejuízo ao policiamento rotineiro nas ruas, pois o efetivo empregado no presídio não será o mesmo empregado nos patrulhamentos e operações na cidade.

Texto : Extra de Rondônia

Foto: Reprodução