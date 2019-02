Laudo é entregue e estádio está liberado para receber público no Portal da Amazônia

O estádio Arnaldo Lopes Martins, “ Portal da Amazônia”, está liberado para receber público para o confronto entre Barcelona e Ji-Paraná pelo Campeonato Rondoniense.

A diretoria Índio do Norte entregou a documentação necessária com os novos laudos do estádio junto a Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), no prazo estipulado pela IMT nº 006/FFER 2019 para Ministério Público (MP), que liberou o jogo com portões abertos.

De acordo com a gerente do futebol do Barcelona Viviane Almeida, a venda dos ingressos ao público para o jogo de sábado está mantida, conforme a programação divulgada pela FFER.

A partida entre Barcelona x Ji-Paraná, acontece nesse sábado, 09, às 17h00, no Portal da Amazônia.

Texto: Extra de Rondônia (Petter Vargas)

Fotos: Extra de Rondônia