Polícia Federal divulga resultados de fiscalização dos últimos 30 dias

A Polícia Federal, através da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), prendeu em flagrante delito 09 (nove) pessoas pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo em fiscalizações realizadas no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, na Rodoviária de Porto Velho e em barreiras policiais na BR-364.

Visando o combate aos crimes de tráfico de drogas, por ilegal de armas de fogo e contrabando, a Polícia Federal vem intensificando as fiscalizações no aeroporto, na rodoviária e na BR 364 que liga a capital à cidade de Guajará-Mirim.

No dia 08 de janeiro, durante fiscalização no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, a Polícia Federal prendeu duas cidadãs de nacionalidade boliviana que embarcavam com cerca de 06 kg de cocaína diluídas na estrutura de suas bagagens despachadas, tendo como destino final o Nepal (país asiático da região dos Himalaias). Em seus interrogatórios, as presas informaram que receberam as malas na cidade de Santa Cruz de La Sierra, tendo ingressado no país através da cidade de Guajará-Mirim e se deslocado até Porto Velho, de onde embarcariam com destino ao país asiático. Pelo transporte das drogas, segundo informado, cada uma receberia a quantia de U$ 4.000,00.

No dia 10, em mais um ato de fiscalização no aeroporto, foram presas duas brasileiras que embarcavam em voo com destino à cidade de Imperatriz/MA com cerca de 3,2kg de cocaína cada, presas junto a seus corpos com fita adesiva. As presas teriam sido contratadas no Estado do Pará, de onde se deslocaram de avião com destino ao Acre, local onde as substâncias entorpecentes lhes foram entregues e preparadas junto ao corpo.

Em seguida, se deslocaram de ônibus com destino a Porto Velho, de onde embarcariam em voo comercial para o Estado do Maranhão. Em seus interrogatórios, as presas informaram que receberiam a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo transporte das drogas.

No dia 19, a Polícia Federal prendeu um homem de 21 anos no momento em que embarcava no aeroporto em um voo com destino à cidade de Natal/RN com aproximadamente 2kg de cocaína presa em seu corpo com o auxílio de fitas adesivas. O preso informou ter sido a segunda oportunidade na qual embarcaria com drogas para o Rio Grande do Norte, sendo que iria receber a quantia de R$ 1.500,00 pelo transporte.

Além das prisões efetivadas no aeroporto, a Polícia Federal logrou êxito na prisão de um casal e a mãe de um destes durante deslocamento pela BR-364 com cerca de 31kg de cocaína ocultos no porta malas e no banco traseiro do veículo, no dia 25 do mesmo mês. Os familiares, com o intuito de escaparem de qualquer ação fiscalizatória, traziam no interior do veículo uma criança de um ano de idade, a qual foi entregue aos familiares em razão da prisão dos pais e da avó.

Já no dia 04 do mês corrente, durante trabalhos realizados na Rodoviária da capital, a Polícia Federal prendeu em flagrante delito uma mulher na posse de um revólver, calibre 38, sem numeração aparente, com 04 (quatro) munições não deflagradas. A mulher informou ter vindo de Ji-Paraná até a capital tão somente para adquirir a arma de fogo, sendo presa no momento que retornava para sua cidade. Durante o interrogatório, a presa confirmou fazer parte de uma facção criminosa, alegando que a arma seria utilizada em sua defesa em razão de se encontrarem “em guerra” com facções rivais.

Todos os presos, após submissão a exame de corpo delito, foram encaminhados à Audiência de Custódia e às unidades prisionais onde permanecem à disposição do Juízo.