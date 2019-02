RP apreende drogas e menor que prestava serviços para traficantes em praça de Vilhena

No início da noite desta quinta-feira, 07, uma Rádio Patrulha do Bairro Cristo Rei de Vilhena, se dirigiu até a praça do Ginásio Geraldão, localizado no Bairro Alto Alegre, devido ter conhecimento de que o fluxo de venda de drogas no local estava intenso.

Após descobrirem que um indivíduo de nome Alan, juntamente com sua esposa estavam fazendo uso de um menor para comercializar entorpecentes no local, os militares se dirigiram até a residência dos suspeito, localizada na Rua 803.

Antes da chegada da viatura, o casal empreendeu fuga do local, ficando apenas um senhor que também reside no imóvel, o menor que presta serviços aos infratores e dois usuários.

Na casa também foram localizados quatro invólucros de entorpecente, que juntos pensaram 16 gramas.

Diante dos fatos, o menor foi apreendido e conduzido com os demais que estavam na residência até a delegacia para prestarem mais esclarecimentos sobre o caso.

Texto e fotos: Extra de Rondônia