Taxas abusivas, exploração do contribuinte e pouca transparência colocam o Detran a mira de uma CPI na ALE

A partir desta quinta-feira, 7, o Extra de Rondônia estará publicando os artigos do renomado jornalista de Porto Velho Sergio Pires.

O diretor desta página eletrônica, Orlando Caro, visitou o profissional da comunicação na capital e firmaram parceria para publicação da coluna, “Opinião de Primeira”.

OPINIÃO DE PRIMEIRA:

As taxas abusivas do Detran de Rondônia, as cobranças exageradas, a exploração do contribuinte, que cada vez gasta mais pelo mesmo serviço; a falta de programas de educação do trânsito; a transparência na arrecadação e nos gastos (para onde vai toda a dinheirama que o Detran arrecada?): tudo isso vai estar na alça de mira da Assembleia Legislativa, a partir das próximas semanas.

Nem sequer a criação de uma CPI está descartada, segundo o novo presidente da Casa, deputado Laerte Gomes, do PSDB. Ele já avisou que o parlamento rondoniense vai esmiuçar o assunto; vai analisá-lo a fundo; vai buscar respostas e exigir que haja mudanças radicais nestes contexto, já que o Detran, segundo destaca, “é uma máquina de arrecadar dinheiro” e ela precisa atuar em benefício da população. Laerte se diz impressionado com o imenso o volume arrecadado pelo órgão e com a falta de informações sobre para onde vão tão abundantes recursos. Criticou duramente também o valor das taxas, algumas três a quatro vezes mais caras do que é cobrado, por exemplo, no Acre e no Amazonas. Essa será uma ação a ser perseguida a partir do início do ano legislativo, quando os 24 deputados eleitos em outubro passado assumem a décima legislatura, sob o comandado do deputado tucano, daqui a 12 dias.

Em entrevista exclusiva ao programa Direto ao Ponto (21 anos no ar), que a Record News Rondônia/SICTV coloca no ar neste sábado, a partir das 10h30 da manhã, o novo presidente do Legislativo fala sobre esse e muitos outros assuntos. A entrevista, na íntegra, vai ao ar a partir de sábado à noite no site Gente de Opinião e outros, em várias regiões do Estado. Além de defender com intransigência os interesses da população rondoniense, tanto no caso do Detran como em muitas outras áreas, o presidente recém eleito, que toma posse em sessão solene no próximo dia 19, uma terça-feira, na abertura do ano legislativo, abordou vários outros assuntos importantes, durante a conversa com o jornalista Sérgio Pires.

A parceria com o Governo em todas as causas que forem de importância e de interesse da população rondoniense; a total independência do Poder; a busca do diálogo com todos os setores da sociedade; a transparência e o combate à corrupção, são também metas consolidadas no projeto de administração de Laerte Gomes, que ficará dois anos à frente do Poder Legislativo e entra para a História como o primeiro presidente do novo e gigantesco prédio da ALE, com seus 13 andares.

No Direto ao Ponto, Laerte Gomes falou ainda sobre a transparência absoluta na eleição da Mesa diretora; destacou que o Parlamento vai discutir todos os grandes assuntos de interesse do Estado e garantiu que fará tudo o que estiver ao seu alcance para que a Assembleia tenha papel cada vez mais ativo no progresso do nosso Estado. Rondônia e seu povo, aliás, contam com isso. Precisamos cada vez mais de um parlamento íntegro, trabalhador e parceria da sociedade.

Clique (AQUI) e acesse o blog de Sergio Pires

Autor: Sergio Pires

Foto: Extra de Rondônia