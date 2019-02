APBM convoca associados para assembleia geral

A Associação dos Policiais e Bombeiros Militares de Vilhena (APBM) está convocando todos os associados para uma assembleia geral extraordinária na próxima sexta-feira 15, as 07h30 em sua sede.

Na ocasião, será discutido os trâmites da posse, propriedade e regularização das frações ideais, apresentação dos gastos e investimentos, além do pagamento do acordo e rescisão do contrato trabalhista. Confira o edital.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa