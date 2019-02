Avaliada em R$ 3,3 milhões, obras de reforma da Câmara de Vilhena são prorrogadas por 90 dias

Através de Extrato de Termo Aditivo, o presidente da Câmara de Vilhena, Ronildo Pereira Macedo (PV), determinou a prorrogação do prazo de vigência do contrato da empresa Norte Edificações e Empreendimentos, para execução de obras e serviços de reforma e ampliação do prédio do Legislativo por mais 90 dias.

Inicialmente, a empresa tinha o prazo de concluir as obras em 26 de janeiro de 2019, o que não aconteceu. Agora, a expectativa é que a obra seja concluída em 27 de abril.

O ato legislativo foi publicado no Diário Oficial Eletrônico na última segunda-feira, 4 de fevereiro.

Inicialmente, a obra tinha a expectativa de consumir R$ 2,5 milhões dos cofres públicos, informação repassada à imprensa pelo ex-presidente da Casa, Adilson de Oliveira (PSDB), mas a conta superou esse valor.

Durante os últimos meses, os vereadores aprovaram aditivo de R$ 350 mil para instalar espelho e telhas de isopor (leia AQUI); e mais R$ 531 mil na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Poder Legislativo de Vilhena, chegando aos R$ 3,3 milhões.

Contudo, há ainda a expectativa da Casa gastar com serviços de paisagismo, que inicialmente era de R$ 117 mil. Porém, o presidente garantiu reduzir esse valor visando gerar economia aos cofres públicos através de uma espécie de “mutirão” para que os trabalhos sejam concluídos (leia AQUI).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia