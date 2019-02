Gerson Costa assume departamento de comunicação da ALE

O jornalista e proprietário do site Rondoniagora, Gerson Costa, assumiu nesta semana o cargo de diretor do Departamento de Comunicação da Assembleia Legislativa de Rondônia (Decom/ALE).

Em entrevista com a equipe de reportagem do Extra de Rondônia, Costa contou que a indicação ao cargo não foi surpresa, pois desde que Laerte Gomes pretendia assumir a direção da mesa, seu nome foi cotado e já começaram a se preparar.

O diretor detalha que se sente preparado, pois vem da administração de Hildon Chaves, onde passou nove meses na secretaria de esporte e lazer, além de ter trabalhado em outros órgãos de comunicação. “Já atuei como assessor da ALE por 10 anos, fiquei quatro anos assessorando no Senado Federal, passei pela Secretaria de Estado de Fazenda, Sefin dentre outros”.

Gerson relata que iniciou sua carreira em 2004 no jornal Diário da Amazônia, do qual contribuiu com a fundação, atuou na Folha de Rondônia, e após as experiências fundou o site Rondoniagora.

O comunicador é formado em jornalismo, tem especialização em assessoria de imprensa pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e está cursando o oitavo período de direito.

Costa ressalta que por ser da área e ter anos de experiência tem a intenção de dar maior valorização ao cargo, além de trabalhar com clareza. “Pretendo deixar um legado para o próximo que assumir”.

VALORIZAÇÃO DAS CIDADES DO INTERIOR

O diretor afirma que deseja dar maior valorização para o interior, com isso o primeiro evento da agenda do presidente da ALE é em Ji-Paraná, com quatro entrevistas. “Queremos comtemplar todas as cidades de Rondônia, para isso iremos nos programar bem”.

Sobre a distribuição publicitária, o comunicador explica que fará o possível para manter o critério adotado pelo governo de Confúcio Moura, pois ao seu ver funcionava e era justo.

Texto e foto: Extra de Rondônia