Motorista é hospitalizado após colisão em cruzamento

Acidente envolvendo dois veículos aconteceu na manhã desta sexta-feira, 8, no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com Avenida Melvin Jones, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista de um carro VW Gol de cor preta, trafegava pela Avenida Melvin Jones, sentido Moises de Freitas, quando no cruzamento com a Tancredo Neves, foi atingido por um carro Ford Ka de cor prata, no qual o condutor seguia sentido Cuiabá.

No impacto, o Gol rodou e parou da pista contrária. O motorista sofreu ferimentos e foi socorrido ao Hospital Regional de Vilhena.

Texto e fotos: Extra de Rondônia