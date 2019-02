Mulher fica ferida em colisão entre veículos em Colorado

O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, 08, no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Avenida Paulo de Assis Ribeiro, em frente ao Supermercado Vila Rica, no Centro de Colorado.

Segundo informações, a condutora de um Fiat Uno, que seguia pela Rua Rio de Janeiro, sentido Bairro Cruzeiro, teria invadido a preferencial, momento em que seu veículo foi atingido por um Fiat Pálio, cuja a condutora seguia pela Avenida Paulo de Assis, sentido cemitério.

Na colisão, a motorista do Uno sofreu ferimentos em um dos braços e foi conduzida ao hospital em estado de choque.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e realizou a segurança na via. A condutora do Pálio não se feriu.

Texto e fotos: Extra de Rondônia