Secretário esclarece demissão de enfermeiro e nega “politicagem” em Chupinguaia

Uma pessoa que se intitulou como agente comunitário de saúde e afirmou representar toda a categoria do distrito de Boa Esperança, em Chupinguaia, procurou a reportagem do Extra de Rondônia, para denunciar que Bruno Geraldo Maciel da Costa, enfermeiro lotado através de processo seletivo no referido distrito, havia sido demitido antes do vencimento de seu contrato por “politicagem”.

De acordo com os denunciantes, o contrato de Bruno venceria somente no mês de março, porém, o mesmo foi dispensa na quinta-feira, 07, para assumir a vaga, um amigo particular da prefeita.

Diante das informações, a reportagem do site entrou em contato com o secretário de saúdo do município, Fábio Novais Santos, que afirmou que o servidor apenas foi notificado de que seu contrato de seis meses não será prorrogado pelo mesmo período, porém, ainda poderá trabalhar por mais 30 dias até o vencimento do mesmo e que o enfermeiro que tomará posse no lugar de Bruno, também foi classificado no mesmo processo seletivo.

Quando questionado sobre os motivos de não prorrogar o contrato do servidor e sim contratar outro que ficou com classificação inferior, Fábio alegou que o trabalho de Bruno não correspondeu às expectativas da Secretaria Municipal de Saúde, sendo este o único motivo de sua exoneração.

Com relação às alegações dos denunciantes referente ao novo contratado ser amigo particular da prefeita, o secretário afirmou desconhecer tal informação, não tendo sua contratação nada a haver com “politicagem”. “Em caso de dúvida, qualquer um pode acessar o resultado do processo seletivo no diário oficial, que verá o nome do novo enfermeiro lá”, concluiu Fábio.

Texto: Extra de Rondônia