Veículos colidem em cruzamento no Bairro 5º Bec

O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira, 08, no cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Rua Cláudio Coutinho, no Bairro 5º Bec, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, o condutor de um Volkswagen Fox, de cor vermelha, seguia pela Avenida Marechal, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Rua Cláudio Coutinho, colidiu transversalmente com um Ford Fiesta Sedan, de cor prata, que seguia pela referida rua, sentido BR-364.

Devido não ter tido feridos, as documentações estarem regulares e os motoristas terem entrado em acordo, não foi acionada a perícia técnica, sendo os veículos liberados para seus respectivos condutores, que ficaram apenas com prejuízos materiais.

Texto e fotos: Extra de Rondônia