Alex Redano condena aumento abusivo da energia elétrica em RO

Alex ressaltou que esse aumento já havia sido suspenso pela justiça através de liminar

O deputado estadual Alex Redano (PRB), durante entrevista concedida em Ariquemes, fez um apelo às autoridades das esferas municipal, estadual e federal para uma união de forças e assim garantir que a população de Rondônia se livre do aumento abusivo da energia elétrica. O reajuste varia entre 24,75% em residências e comércios, e de 27,12% nos consumidores de alta tensão.

Alex ressaltou que esse aumento já havia sido suspenso pela Justiça, através de liminar, resultado de uma ação civil pública movida pelas procuradorias do Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado de Rondônia (MP-RO), Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO) e o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, assegurando a manutenção da tarifa em todo em Rondônia.

A medida, no entanto, foi derrubada pelo TRF1. “Precisamos, urgentemente, defender os direitos do nosso cidadão. Um aumento abusivo e absurdo, pois gera um alto impacto no orçamento das famílias”, frisou Redano.

Além disso, o deputado se colocou à disposição para ajudar no que for preciso, pois está recebendo reclamações diariamente de consumidores dos 52 municípios, muitos até informando não ter dinheiro para pagar a conta de luz que já chegou.

