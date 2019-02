Deputado Eyder Brasil apoia a cultura em RO

O deputado estadual Eyder Brasil recebeu em seu gabinete o Presidente da Federon Fernando Rocha, o presidente da Associação dos Bois-bumbás Aluízio Guedes, além de integrantes do movimento cultural da nossa capital.

A 38ª Amostra de Quadrilhas e Bois-Bumbás – Flor do Maracujá, acontece do dia 27 de junho a 7 de julho na cidade da cultura (antigo parque dos tanques).

“Como representante do povo, entendemos a importância de apoiar o desenvolvimento de um dos maiores eventos folclóricos da região norte, apoiando os grupos e a logística do evento, e assim resgatar e manter a tradição da festa, como forma de fomentar a cultura em nosso estado.”

“Quero reafirmar meu compromisso com nossa cultura e estarei me empenhando em convidar alguns empresários para apoiar o evento, que merece atenção especial, pois gera economia através do segmento e reúne um grande público nos dez dias de festa”, finalizou o deputado.

Texto e foto: Assessoria