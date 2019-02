Jovem participa de atentado contra ex-mulher e é preso após ir ao hospital para “ver se a mesma estava bem”

Rozane de Fátima de Souza, de 33 anos, levou um tiro de revólver calibre 32 na face no fim da madrugada deste sábado, 09, no momento em que saia de uma festa, realizada em uma chácara localizada na saída para Porto Velho, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, a Polícia Militar foi chamada por funcionários do Hospital Regional, devido ter dado entrada na unidade uma mulher vítima de tentativa de homicídio.

No local, os militares foram informados pelos médicos, que devido o projétil ter entrado pelo lado esquerdo e se alojado no lado direto da face de Rozane, esta teria que ser transferida para a cidade de Cacoal, para ser atendida por um especialista no caso.

Em contato com testemunhas, que também estavam na unidade, estas relatam que passaram a noite com a vítima na chácara se divertindo e que no local também estava seu ex-marido, Márcio Dias da Silva, de 29 anos, juntamente com um amigo de nome Kenedy Palmeira da Silva.

Ainda de acordo com os amigos da vítima, já no fim da madrugada, quando decidiram ir embora, o veículo dos mesmos foi fechado por outro onde estavam Marcio e Kenedy, sendo que o ex de Rozane tentou tirá-la do banco do passageiro a força.

Como a mulher se recusou a descer, Kenedy sacou de um revólver e desferiu um tiro contra o rosto da vítima e em seguida, ambos empreenderam fuga sentido o perímetro urbano.

Ainda no hospital, os policiais foram informados de que um homem teria tentado entrar na emergência, porém, ao vê-los, retornou e saiu se esquivando entre os carros que estavam no estacionamento.

Prontamente os militares realizaram buscas e localizaram Márcio escondido entre os veículos, tendo este confirmado a versão das testemunhas, porém, alegou que apenas estava discutindo com Rozane por ter ficado com ciúmes ao ver a mesma se divertindo com os amigos e que a tentativa de matá-la teria partido apenas de Kenedy.

Quando questionado sobre o que fazia ali e por que não ajudou a socorrer a vítima, Mário afirmou ter ficado com medo de Kenedy, por isso preferiu fugir do local o deixando no pátio de um posto de combustível, na entrada da cidade, com a arma usada no crime e se dirigido até a unidade para ver se Rozane estava bem.

Em buscas até a residência de Kenedy, os militares encontraram a porta dos fundos aberta, porém, não lograram êxito em sua localização. O agente do crime já possui passagens pela polícia e em 2017 foi preso pelo crime de furto. (Reveja AQUI)

Diante dos fatos, Márcio recebeu voz de prisão por coautoria no crime, sendo apresentado na Unidade integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as devidas providências.

Texto e foto: Extra de Rondônia