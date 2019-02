Mortos em acidente da picape Strada eram moradores de Vilhena e tinham sítio em Novo Plano

Nivaldo Ferreira de Araújo, de 62 anos e José Pereira da Silva, que estavam na picape Fiat Strada com placas de Vilhena e transitavam pela BR-364, sentido Porto Velho, quando se envolveram em acidente no Km 40,5 – eram moradores de Vilhena.

Nivaldo e José estavam indo para o distrito de Novo Plano onde ambos tem propriedade rural. José era muito conhecido na cidade, ele vendia espetinho na calçada na loja Rei do Pano na Avenida Major Amarante.

Os corpos de Nivaldo e José estão sendo velados na capela mortuária e serão sepultados neste sábado, 9, as 17 horas.

Já o corpo do motorista da L200 triton, Adair de Oliveira, de 45 anos, está sendo velado na igreja Presbiteriana Renovada no bairro Bela Vista e será sepultado as 16h30 horas de hoje.

O corpo de Tálisson Aikanâ, de 11 anos, foi levado para a Aldeia Rio do Ouro, no município de Chupinguaia onde será velado e sepultado.

Texto e fotos: Extra de Rondônia