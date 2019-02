Motociclista fica ferido ao colidir com carro em cruzamento de avenidas

A colisão ocorreu no final da manhã deste sábado, 09, no cruzamento das Avenidas Presidente Nasser e Antônio Quintino Gomes, no Jardim América, em Vilhena.

De acordo com testemunhas, o motociclista de 28 anos seguia pela Avenida Presidente Nasser, sentido Perimetral, quando colidiu contra uma Saveiro, cujo condutor seguia pela Antônio Quintino Gomes, sentido BR-174 e teria invadido a preferencial.

Com o impacto, a vítima foi lançada por cima do carro, porém, aparentemente sofreu apenas escoriações no pé esquerdo e nos cotovelos.

O Corpo de Bombeiros conduziu o motociclista ao hospital para exames mais detalhados. O condutor do carro não se feriu.

Texto e fotos: Extra de Rondônia