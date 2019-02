Motociclista morre no hospital após sofrer acidente no Jardim América

Neemias Bruno Souza morreu a pouco minutos no Hospital Regional, após colidir com a traseira de uma camionete Amarok na Avenida Benno Luiz Graebin, em frente ao posto Cidade, no Jardim América, em Vilhena.



O homem, que pilotava uma motocicleta Honda Bros pela Benno Luiz Graebin, sentido BR-174, colidiu contra a lateral traseira da camionete, cujo condutor seguia pela mesma via, porém, em sentido oposto.

Segundo informações, o condutor da caminhonete tentava realizando conversão para acessar o pátio do referido posto, quando houve a colisão.

Neemias, que sofreu fratura múltipla em uma das pernas e bateu com o peito e a cabeça contra o carro, foi socorrido ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros, porém não resistiu e morreu poucos minutos depois de dar entrada no hospital.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta