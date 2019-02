Operação da PM em presídio de Vilhena enche caçamba com objetos retirados das celas

A Polícia Militar, juntamente com agentes penitenciários realizaram durante a manhã e tarde deste sábado, 09, uma Operação “Pente Fino” em todas as celas do Presídio Cone Sul, de Vilhena.

Os preparativos para a operação de varredura nas celas começou às 04h00 e contou com o apoio de efetivos militares de Colorado do Oeste, Cerejeiras e Cacoal.

Foram realizadas buscas em todas as celas e um caminhão caçamba cheio de objetos não permitidos nas unidades prisionais foi retirado do presídio.

O número de policiais empregados na operação se fez necessário para que a operação transcorresse sem incidentes, tendo como motivo a busca e retirada de objetos não permitidos das celas.

Devido a realização das buscas, os detentos nan receberam vidivis intimas neste sasába.

Ao todo foram apreendidos 16 celulares, 03 chuchos(facas artesanais), 01 estilete, 03 chips de celular, 05 carregadores de celular, 03 pen drive, 02 martelos e 03 talhadeiras. Também foram retiradas todas as TVs e aparelhos eletrônicos das celas.



De acordo com a assessoria, a Polícia Militar continuará trabalhando para que a ordem e a segurança na unidade prisional sejam mantidas, bem como as atividades diárias aconteçam dentro da normalidade e das normas judiciais.

Texto: Extra de Rondônia / Assessoria

Fotos: Assessoria