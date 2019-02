PM Realiza Operação “Pente Fino” no presídio Cone Sul

Desde o início da manhã deste sábado a Polícia Militar, juntamente com os agentes penitenciários estão realizando uma Operação “Pente Fino” em todas as celas do presídio Cone Sul de Vilhena.

Além dos militares que já são designados diariamente para os plantões, a tropa do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) também está na unidade para prestar apoio nas revistas e segurança da operação.

A reportagem do Extra de Rondônia está “acompanhando” a operação e trará mais informações a qualquer momento.

Texto e fotos: Extra de Rondônia