UTI neonatal do HR será inaugurada na próxima sexta em Vilhena

A Justiça do Trabalho realizará na próxima sexta-feira 15, uma audiência pública de entrega da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal do Hospital Regional de Vilhena (HRV).

A solenidade acontecerá a partir das 09h, no local da obra, localizado na Avenida Rony de Castro Pereira, 4548, ao lado do Instituto do Rim, Bairro Jardim América e será aberta ao público.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa