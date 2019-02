Vaz Desenvolvimento oficializa entrega do Boulevard Premium Residence & Resort

A Vaz Desenvolvimento Imobiliário oficializou na noite da última sexta-feira 07, a entrega do Boulevard Premium Residence & Resort, condomínio de terrenos alto padrão situado em Vilhena (RO).

A assembleia geral extraordinária reuniu os proprietários no salão de festas do próprio Boulevard Premium, às 19h, para assim oficializar a entrega do empreendimento, instalar o condomínio e realizar a eleição do síndico e subsíndico. A partir de agora, o empreendimento passa a contar com uma estrutura administrativa autônoma.

Com uma obra bastante arrojada, o Boulevard Premium dispõe de completa estrutura de lazer, comparada aos melhores hotéis resorts do país nunca antes vista na região.

Sua matriz está fixada no Espírito Santo e filiais em Rondônia e Mato Grosso. A Vaz loteadora responsável por esse empreendimento, possui mais de 23 anos de atuação nos mercados imobiliários e da construção civil, sendo umas das poucas do país com habilidade em empreendimentos alto padrão no conceito Residence & Resort.

Localizado na estrada do Aeroporto, BR-174, o Boulevard Premium possui um projeto único que faz dele um lugar perfeito para o relaxamento, prática de atividades físicas, lazer e convívio com a vizinhança ao redor. Em seu Club Premium conta com piscina tropical, deck e bar molhado, sauna, academia, espaço de jogos, salão de festas, espaço gourmet, playground, boulevard grill, quadra poliesportiva, futebol society, quadra de tênis e trilha para caminhada.

Segundo o diretor da Vaz Desenvolvimento, Douglas Vaz, o Boulevard Premium possui um padrão de qualidade acima de tudo que existe na região. “O projeto foi desenvolvido pensando na expectativa das pessoas de viver em contato diário com o que há de mais sofisticado em termos de clube privativo e total respeito ao meio ambiente. Foi idealizado para oferecer o melhor conceito de moradia aos proprietários. Essa entrega nos traz muito orgulho, pois é mais um empreendimento com o conceito residence & resort que a Vaz oficializa”, comemorou.

Ainda de acordo com o executivo, o residence & resort oferece um novo conceito de moradia, com terrenos amplos e completa estrutura de lazer e segurança, permitindo ao morador construir a residência dos seus sonhos. “Quando projetamos o Boulevard Premium pensamos em realmente transformar a vida das pessoas que vão morar ali. A proposta é que elas possam ter a estrutura de um resort sem sair da sua casa e desfrutar da convivência com vizinhos, animais e natureza”, explicou.

Boulevard Premium

Empreendimento com o conceito Residence & Resort. Possui 201 terrenos com áreas privativas de 360 m² até 658 m². Atualmente disponibilizou uma reserva especial com apenas 14 terrenos e condição diferenciada em 12 vezes sem juros.

Localização: Estrada do Aeroporto, BR-174, bairro Barão do Melgaço I, Vilhena, Rondônia.

Lazer: piscina tropical adulto e infantil, deck molhado, bar molhado, sauna, academia, espaço de jogos, de festa, boulevard gourmet, playground, boulevard grill, quadra poliesportiva, futebol society, quadra de tênis e trilha para caminhada.

Estágio da obra: Pronto para construir

Informações: (69) 3321-4343

Texto e fotos: Assessoria