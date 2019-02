Barcelona perde para o Ji-Paraná de 1 a 0 na estreia do Rondoniense

O Barcelona perdeu na sua estréia por 1 a o para o Ji-Paraná, na tarde deste sábado, no Portal da Amazônia.

Com o resultado o Índio o Norte fica na vice lanterna do Grupo B e na próxima rodada enfrenta o Guaporé no domingo, 17, às 16h00, no estádio Ângelo Cassol, em Rolim de Moura.

JOGO

A partida iniciou com Ji-Paraná pressionando o campo do Barcelona com chutes de fora da área. A primeira jogada perigosa da partida veio aos 17 minutos com o time visitante. Ricardinho toca livre para Assis na entrada da área, que domina e chuta no canto esquerdo, mas a bola bate na trave do goleiro Thiago.

O time visitante passou a ter o controle da partida e aos 26 minutos Wanderson toca para Cabixi na entrada da área, que chuta rasteiro, mas a saga intercepta e a bola vai para a lateral.

Barcelona parecia perdido em campo e com muitos erros na troca de passes. Aos 35´ numa jogada de cruzamento na área do Barcelona, o goleiro Thiago corta, mas a bola sobra para Ricardinho, que chuta de diagonal abrindo o placar de 1 a 0 para o time visitante.

CONTINUAÇÃO

Na segunda etapa Ji-Paraná quase amplia o placar no inicio do jogo, após um cruzamento de Wanderson livre para Cabixi que cabeceia, mas a bola passa perto da trave do goleiro.

Aos 7´ Barcelona criou sua primeira jogada de perigo com o camisa 09 em jogava individual que avança livre pela direita e chuta forte cruzado, mas o goleiro Rocha espalma e recupera a bola nos braços.

O técnico Marcio Mauricio do Barcelona realiza aos 17 minutos a primeira substituição. Marcão sai entra Hulk. Com o time mais veloz em campo o Índio do Norte conseguiu criar dois contraataques, mas acabava bloqueada pela zaga adversária.

O cansaço começou a tomar conta de ambas às equipes e jogo passou a ficar morna até o apito final do arbitro encerrando a partida com placar magro de 1 a o para o Ji-Paraná.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia (Petter Vargas)