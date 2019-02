Identificado motorista vilhenense morto em acidente na BR-364

Foi identificado como sendo Lousito Domingos da Silva, de 49 anos, o motorista de um carro VW Fox com placas de Vilhena que sofreu acidente nesta madrugada na BR-364, próximo ao distrito do Guaporé.

O vilhenense trafegava pela rodovia e teria perdido o controle do veículo, saindo da pista e capotando varias vezes as margens da via.

A vítima ficou presa às ferragens e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros.

O corpo de Lousito foi removido pela funerária São Matheus e está no necrotério onde deverá passar por autopsia. Só após será liberado para velório e sepultamento.

Texto foto: Extra de Rondônia