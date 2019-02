Motoqueiro fica desacordado após ser atingido por carro de autoescola em Vilhena

O acidente envolvendo um carro Fiat Mobile de uma autoescola e um motociclista aconteceu na madrugada deste domingo, 10, no semáforo da BR-174 (Avenida Jô-Sato), sentido Juína.

As informações dão conta que o motoqueiro trafegava pela rodovia e na altura do semáforo foi atingido na traseira pelo motorista do automóvel. Vítima e causador são amigos e tinham saindo de uma festa.

No impacto, o condutor da moto ficou desacordado por alguns minutos. Ele foi levado para o Hospital Regional e está sob cuidados médicos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia