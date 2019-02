PM contém ânimos alterados de detentos em princípio de rebelião no presídio Cone Sul

A redação do Extra de Rondônia recebeu na manhã deste domingo, 10, informação de parentes de presos que cumprem pena no Centro de Ressocialização Cone Sul, em Vilhena, que está tensa a situação no local.

De acordo com o relato de um parente de preso, eles reivindicam a volta do banho de sol e das visitas que segundo eles não estão acontecendo.

Contudo, em contato com uma fonte, a reportagem confirmou que houve sim, um principio de rebelião.

Sendo que presos de uma determinada ala, revoltados com a limpeza feita no presídio no sábado, 9, retirando praticamente uma caçamba de objetos das celas, veja (AQUI) se revoltaram e começaram a chutar as portas. Porém, foram contidos por tiros de borracha, sendo que quatro apenados ficaram feridos e foram levados para o Hospital Regional.

Devido às portas terem ficadas danificadas, presos de algumas celas foram levados para o banho de sol e estão aguardando o conserto para retornarem.

Entretanto, de acordo com a informação repassada ao site, não procede que os detidos estão sem banho de sol e sem receber visitas.

Texto e foto: Extra de Rondônia