Câmeras flagram ladrão enfiando peças de roupas dentro das calças em loja fitness

Os fatos se deram na manhã desta quarta-feira, 13, em uma loja de roupas fitness, localizada na Rua Castelo Branco, no Centro de Vilhena.

As imagens registradas pelas câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem chega no estabelecimento em uma bicicleta e furta algumas peças de roupas, enfiando as mesmas dentro das calças.



Em posse das imagens, a proprietária registrou a ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e a Polícia Civil está investigando o caso.

Informações extraoficiais dão conta de que o autor do crime já foi identificado.

https://

https://

Texto e vídeos: Extra de Rondônia