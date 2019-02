Colégio Tiradentes divulga licitação para construção de refeitório

O Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM V) de Vilhena abriu processo licitatório para a contratação de uma empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para a construção de um refeitório na unidade.

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para conhecimento e retirada dos interessados no departamento financeiro do próprio colégio, localizado na Av. Benno Luiz Graebin, no Bairro BNH.

CONFIRA EDITAL