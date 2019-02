Comandante Geral da PM aprova trabalho de interventor no Presídio Cone Sul

O Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel PM Mauro Ronaldo Flôres Corrêa, acompanhado do Sub Comandante Geral da PM, Coronel Rildo José Flores, estiveram em Vilhena nos dias 12 e 13 do mês corrente.

Na oportunidade visitaram o presídio Cone Sul e verificaram as medidas aplicadas no sistema prisional durante a intervenção.

O interventor, Capitão PM Aldimas Ferreira informou ao comandante sobre a situação atual do presídio, além da estrutura funcional e física das instalações da unidade.

“É notório que os resultados da intervenção no presídio Conesul foram positivos. A segurança da unidade continua estabelecida e o efetivo fez um ótimo trabalho”, explicou o Coronel Ronaldo.

O Comandante Geral também visitou as dependências da sede do 3º Batalhão de Polícia Militar onde se reuniu com o Comandante do CRPIII, Coronel PM Paulo André, além do Comandante do 3º Batalhão, Capitão PM Diego Carvalho juntamente com demais oficiais e praças, quando na oportunidade debateram assuntos importantes relacionados ao trabalho policial e ao bem estar da sociedade.

Fonte: Assessoria do 3ºBPM