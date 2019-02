CRIATIVIDADE: vilhenenses escolhem alambique artesanal de cachaça para ensaio fotográfico

Sorrisos para a eternidade. Essa é uma das características da fotografia, que tem a possibilidade de perpetuar um momento. Mas, para que um ensaio fotográfico seja ainda mais especial, é necessário criatividade. O alambique de produção artesanal da Cachaça Sucuri tem sido procurado para sessões. Com um ambiente rústico, canavial e galpão onde ocorre o envelhecimento da bebida, casais se inspiram para registrar suas histórias.

O supervisor de produção Felipe Machado, de 26 anos, e a maquiadora Karine Calixto, de 27 anos, escolheram o alambique para fazer o ensaio pós-casamento. Ambos fizeram as fotos com as mesmas roupas usadas no dia da cerimônia. Karine planejava um ensaio voltado ao estilo rústico-romântico. Dessa forma, o alambique foi o local ideal para fazer o book.

Feliz com o resultado, Karine recomenda o espaço para outras pessoas que apreciam o tema rústico/natureza para o álbum fotográfico. “As fotos e o vídeo ficaram lindos. Eu e meu esposo ficamos apaixonados por todos os cliques”, comentou.

Outro casal que também fez ensaio fotográfico no alambique foram os estudantes de engenharia civil, Victoria Yukie e Lucas Zanin. Victoria explicou que, todos os anos, ela e a família fazem uma sessão de fotos. Este ano escolheu fazer o ensaio no alambique e, dessa vez, acompanhada também do namorado.

Em meio aos cliques, o casal falava dos planos para o futuro. “Queremos formar uma família e crescermos juntos, um ajudando o outro”, ressaltou Victoria.

O alambique da Cachaça Sucuri está localizado no Km 517 da BR-174, na divisa entre Vilhena (RO) e Comodoro (MT). Para mais informações sobre dias e horários, para visitas e ensaios fotográficos, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (69) 3322-2029 ou (69) 99995-1351.

Texto: Assessoria

Fotos: Valentim Fotografia e Brunna Muniz