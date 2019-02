Delegados esclarecem detalhes da Operação Intramuros; confira nomes dos indiciados

No final da manhã desta quarta-feira, 12, os delegados Fred Mercury Matos e Roberto dos Santos Silva da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO), esclareceram os objetivos da Operação Intramuros.

De acordo com os delegados, a operação estadual que visa o combate à organização criminosa PCC, conta com cerca de 80 policiais civis e dos 40 mandados de prisão expedidos para sete cidades dentro e fora do Estado, 22 foram cumpridos só no município de Vilhena e cinco estão por cumprir.

Apesar de Porto Velho e Ariquemes, que possuem população superior, também estarem na lista de cidades alvos da operação, Vilhena é o município que mais teve mandados expedidos sendo 12 cumpridos contra detentos do Presídio Cone Sul, um na Casa de Detenção, seis na Colônia penal e dois contra pessoas em liberdade.

Confira a lista completas dos indiciados na operação:

Vilhena

André Ferreira de Souza vulgo “Brinquedo” (em liberdade)

Leandro Martins da Silva vulgo “Bruno” (livre)

Indiano Ramos Martins ( Presídio Cone Sul)

Valdinei Lopes Santos ( Presídio Cone Sul)

Douglas Jones Teixeira Gusmão Silva vulgo “Nego da favela” (Casa de Detenção)

Wellington Bruno Mateus Valovi vulgo “Sorriso” ( Presídio Cone Sul)

Wagner Pereira de Souza vulgo “ Tranquilo” ( Presídio Cone Sul)

Everson Ribeiro Najar vulgo “ Guajará” ( Presídio Cone Sul)

Diego Rodrigues vulgo “Tavares” ( Presídio Cone Sul)

Igor Ricardo de Matos da Silva vulgo “Calaí” ( Presídio Cone Sul)

Daniel da Silva de Oliveira “ Menor” ( Presídio Cone Sul)

Gleidson Batista da Costa ( Presídio Cone Sul)

Jonadabes Santos de Andrade vulgo “Gladiador” ( Presídio Cone Sul)

Marcos Antonio Dias Santos vulgo “Megatron” ( Presídio Cone Sul)

José Augusto Nascimento Glória vulgo “Mazzaropi” ( Presídio Cone Sul)

Douglas Nike Rodrigues Artega vulgo “Alfa” ( Presídio Cone Sul)

Luiz Carlos Saraiva da Costa vulgo “Neguinho Papai” ( Presídio Cone Sul)

Paulo César Alves Maurício vulgo “Mandara” ( Presídio Cone Sul)

Andrey Ferreira de Souza vulgo “Favelado” ( Presídio Cone Sul)

Deividy Lucas Alves Macedo vulgo “ Roxinho” ( Presídio Cone Sul)

Porto Velho

Janderson Nogueira Lira vulgo “Lorinho” (apenado)

Abinatan Silva de Farias vulgo “Legião” (já detento)

Felipe Gomes Pinheiro vulgo “KMZ” (já detento)

Francisco de Assis Rodrigues da Rocha Junior vulgo “ Pantera” (detento)

André Lucas Mendes Moreira vulgo “Afroex” (livre)

Anderson Guedes de Souza vulgo “PT” (detento)

Rafael Messias Santos (detento)

Elisvaldo Ramos da Silva (detento)

Carlos Augusto Ferreira Braga Júnior (detento)

Vitor Bruno Marques Campos (em liberdade)

Pimenta Bueno

Matheus Dutra da Costa Vulgo “Camelão” (detento)

Cacoal

Gleisson de Souza Gonçalves vulgo “ Favela” ( detento)

Alan Nunes dos Santos vulgo “Paquistão” ( detento)

Ariquemes

Davi Rodrigues Santos vulgo “Cris/Chapa quente” (detento)

Dourados/MS

Rafael Pimentel Duarte De Souza vulgo “revolucionário” (já detento)

Campo grande/MS

Dione Borges Almeida vulgo “Alencar” (já detento)

Local incerto

Marcio Augusto Joansons

Romacir Teixeira da Silva vulgo “Lucas /Cacoal”

Anderson Pereira dos Santos vulgo “Chiclete”

Dicléia Minozzo Santos vulgo “Isa”

Texto e foto: Extra de Rondônia