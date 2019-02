Mãe denuncia: alunos sofrem com calor insuportável por ar condicionado estragado em escola de Vilhena

Na tarde desta quarta-feira, 13, Juliana Campos, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, para denunciar a falta de compromisso das autoridades públicas com os alunos da escola Municipal Marizete Mendes, localizada no centro de Vilhena.

De acordo com Juliana, mãe de aluno que estuda na instituição, uma sala está com o ar condicionado quebrado e com isso, o calor toma conta, mesmo com as janelas abertas se torna insuportável.

A denunciante relata que falou varias vezes com a direção, e teve como resposta que já foi enviado diversos ofícios para a Secretaria Municipal de Educação (Semed), para que providencias fossem tomadas, mas até o momento não obtiveram nenhuma resposta.

A reportagem tentou por varias vezes contato via telefone com a diretora, porém, ninguém atendeu as ligações.

Texto e fotos: Extra de Rondônia