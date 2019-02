Prefeitura entrega 141 toneladas de calcário a produtores em Pimenteiras

A prefeitura de Pimenteiras do Oeste iniciou esta semana a entrega de 141 toneladas de calcário para 12 produtores rurais. Cada um receberá 11.75 toneladas.

O produto foi adquirido em parceria com a Secretaria Estadual da Agricultura (Seagri) que realiza o transporte do calcário e a Emater a parte logística e realizando o análise do solo. A Prefeitura doa o frete da sede do município até a propriedade.

De acordo com o gerente da Emater local, Manoel Ramos de Oliveira, a ação é a sequência do Programa de desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia, através do Fundo Pró-leite.

“A utilização do calcário é fundamental para a recuperação de áreas rurais degradadas, corrigindo a acidez do solo, fornecendo cálcio, magnésio e nutriente para a planta. Esse incentivo junto ao programa é muito importante para a agricultura, porque irá contribuir para melhoria da qualidade do solo dos agricultores do Município e consequentemente a obtenção de maior produtividade”, afirmou Manoel.

O prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) reforça a parceria com a Seagri e Emater para oferecer o calcário e dar suporte ao homem do campo.

“Trabalhar pelo fortalecimento da agricultura familiar é um compromisso da administração municipal. A parceria com as entidades garante a distribuição, pela prefeitura, através da secretaria municipal de agricultura, aos pequenos produtores rurais, e o suporte para a preparação dos terrenos destinados às plantações”, destacou Dondé.

Texto e fotos: Assessoria