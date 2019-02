Secretária-geral da OAB Vilhena fala sobre trabalhos e cerimônia de posse marcada para sexta

A Subseção de Vilhena da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realizará na sexta-feira 15, a partir das 19h30 a cerimônia de posse da nova diretoria. O evento será aberto ao público e ocorrerá no auditório da Subseção, localizado na Rua Luis Maziero, 4290 – Jardim América.

Na ocasião, assumirá a mesa Vera Lúcia Paixão como presidente, Túlio Magnus de Mello Leonardo vice-presidente, Pamela Daiana Abdalla Costa Ghisi secretária-geral, José Antônio Correa secretário-geral adjunto e Izabela Mineiro Mendes diretora tesoureira.

Em conversa com a equipe de reportagem do Extra de Rondônia Pamela Daiana Abdalla Costa Ghisi, secretária-geral que assumirá o posto na sexta-feira, destacou as metas e planos para o triênio 2019-2021, além de enfatizar os projetos realizados pela instituição e seu compromisso com a população vilhenense.

De acordo com Pamela, a ordem jurídica não inclui a OAB no lugar comum dos demais órgãos de fiscalização profissional, sua função vai além, o que a torna ambivalente.

“Além de lutar pelos interesses corporativos em favor da classe profissional que representa os advogados (as), a OAB também possui uma finalidade institucional, que se reveste de um verdadeiro mandato constitucional, no tocante aos Direitos Humanos e na luta pela concretização dos ideais democráticos de tratar a todos, indistintamente, como livres e iguais”, explicou ela.

Segundo a representante, a OAB já nomeou diversas comissões no município, que tem realizado uma série de atividades com a população.

Das citadas pela secretária-geral estão as comissões: OAB Mulher, Direitos Humanos e Direitos Penitenciários, Jovem, Direitos Sociais, CAARO, Cultura e Eventos e de Ética e Fiscalização do Exercício Profissional.

ATIVIDADES REALIZADAS

Pamela relata que a Comissão de Direitos Humanos e Penitenciários, tem atuado junto ao problema do Cone Sul, através de visitas institucionais e ofícios protocolados as autoridades e órgão competentes, isso visando solucionar os problemas das famílias, garantindo os direitos dos encarcerados e dos agentes penitenciários.

A representante também conta que a Comissão de Direitos Sociais, recentemente encaminhou um ofício a Superintendência Regional do INSS com o objetivo de solucionar a falta de servidores em Vilhena, pois a unidade encontra-se com apenas duas pessoas responsáveis por atender toda a demanda da agência, o que segundo ela não tem sido suficiente, já que são atendidas em média 120 pessoas por dia.

A advogada detalha que a comissão de Direitos Sociais também esteve presente no evento realizado pela turma do curso de corte e costura do Senac em parceria com o Cras, contribuindo com um projeto sustentável, e auxiliando na entrega das roupas confeccionadas.

“Nossa equipe visualiza o quanto é necessário resgatar a história de luta e defesa dos direitos da sociedade, com a participação efetiva na vida da população, garantindo as prerrogativas profissionais do advogado (a), a defesa de um Estado democrático de direito, fazendo respeitar e garantir o direito das minorias e as liberdades públicas de forma incondicional”, finalizou Pamela.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia