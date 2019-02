Atendendo solicitação do MPF, Agência Nacional de Mineração vai fiscalizar barragens no Cone Sul

O Ministério Público Federal (MPF) requisitou à Agência Nacional de Mineração (ANM) que preste informação atualizada sobre todas as barragens de contenção que estão localizadas nos municípios do Cone Sul de Rondônia.

Em abril de 2018, a ANM já havia se comprometido a enviar ao MPF os relatórios atualizados das barragens, mas até agora não fez a entrega desses relatórios.

Desde 14 de janeiro deste ano, o MPF está desenvolvendo em todo o país uma Ação Coordenada “Segurança de Barragens de Mineração”, que é tratada como prioridade pelo órgão, principalmente após o trágico rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho (MG), em 25 de janeiro.

O procurador da República Lucas Costa Almeida Dias pontuou que as informações a serem prestadas pela ANM contemplem todas as barragens no Cone Sul de Rondônia, que abrange os municípios de Vilhena, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado d’Oeste, Corumbiara, Espigão d’Oeste, Pimenta Bueno e Pimenteiras d’Oeste.

Para o MPF, os desastres em barragens ocorrem devido à fragilidade do marco regulatório, pela desestruturação dos órgãos de controle e pela falta de punição efetiva, principalmente no âmbito criminal, dos responsáveis.

Fonte: MPF

