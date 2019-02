Avaí goleia e Real Ariquemes é eliminado da Copa do Brasil

O Real Ariquemes foi goleado na noite desta quarta-feira pelo Avaí-SC por 4 a 1 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, e foi eliminado da Copa do Brasil 2019.

Os gols do Avaí foram marcados por Daniel Amorim, Getúlio, Pedro Castro e Luan Pereira, enquanto que Leandro Augusto descontou para o Real Ariquemes. Com o resultado, o Real Ariquemes foi derrotado pela competição nacional.

Agora, o Real Ariquemes foca em sua participação no Estadual, onde no domingo, às 17 horas (horário de Rondônia), enfrenta o Genus no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

O Jogo – Em busca da primeira vitória na temporada, o Real Ariquemes começou o jogo aguardando as ações do Avaí-SC. Aos 13 minutos, Daniel Amorim cabeceou a bola na trave. No minuto seguinte, o árbitro Rafael Traci assinalou penalidade para os visitantes. Na cobrança, Daniel Amorim abriu o placar.

Aos 19′, Maranhão recebeu na área e tocou para Leandro Augusto, que bateu no canto para deixar tudo igual. Aos 25′, Getúlio colocou o Avaí em vantagem.

Na volta do intervalo, o Avaí voltou melhor a campo e começou a criar melhores oportunidades. Aos 12 minutos, Pedro Castro cobrou falta e contou com a contribuição do goleiro Willian, fazendo o terceiro.

Aos 18′, o Real Ariquemes foi para o abafa. Mário Paiva finaliza, o goleiro Lucas faz grande defesa, a bola desvia na zaga e entra, mas o árbitro manda o jogo seguir. Em seguida, Leleco foi agarrado na área pelo volante Pedro Castro na área e caiu, mas o árbitro mandou o duelo seguir.

Aos 35′, o Avaí sacramentou sua vitória. Luan Pereira recebeu lançamento, driblou o goleiro Willian e marcou o quarto gol, fechando a vitória catarinense.

Fonte: Futebol do Norte

Fotos: Alexandre Almeida