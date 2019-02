BR-364: colisão entre carreta e ônibus deixa rodovia interditada por mais de duas horas próximo a Vilhena

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 14, por volta das 05h30, na BR-364 – Km 46 cerca de 30 quilômetros de Vilhena, sentido Porto Velho.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão entre uma carreta carregada com soja e um ônibus, ocorreu no começo da manhã, sendo que a pista ficou interditada por 02h20 nos dois sentidos da via.

A colisão foi lateral e ainda não informação se houve feridos. A rodovia teve que ser interditada por ter esparramado muito soja na pista.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta