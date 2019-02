Chiquinho da Emater prestigia posse de novo juiz do TRE

O deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB) prestigiou na tarde desta terça-feira (12) a solenidade de posse do juiz de direito Álvaro Kálix Ferro, como membro titular do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO). A solenidade ocorreu no Plenário da Corte Eleitoral rondoniense, em Porto Velho.

“A justiça eleitoral no Brasil, com a sua modernidade e capacidade de inovação, para assegurar a ampla participação cidadã e democrática, é reconhecida mundialmente. E o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia se destaca como um dos mais céleres do país na apuração e na condução de todo o processo eleitoral, ganhando o reforço do competente juiz Álvaro Kálix Ferro”, destacou.

Kálix assinou o termo de posse e prestou compromisso em ato solene, perante o presidente do TRE/RO, desembargador Sansão Saldanha, e demais juízes que integram o Tribunal Eleitoral rondoniense. O empossado fica no cargo no biênio de 2019 a 2021.

Autor e foto: Eranildo Costa