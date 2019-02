Devido ao baixo número de ações protocoladas, TRT de Colorado será transferido para Vilhena

Após 26 anos de funcionamento na cidade de Colorado, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT) está com processo administrativo para a remoção de sua sede do município e integração ao órgão responsável em Vilhena.

De acordo com o documento enviado a equipe de reportagem, a justificativa para ação é a de que há um baixo número de ações protocoladas na jurisdição, isso devido à reforma trabalhista realizada pelo Governo Federal que retirou vários direitos do trabalhador.

Raimundo José da Silva, técnico judiciário do TRT, pontuou que a transferência da instituição seria uma grande perda para os coloradenses, já que o órgão público contribui também de forma direta com a sociedade local, isso por meio de destinação de recursos.

Dentre as ações desenvolvidas no município o servidor destaca a reforma da sede da Pastoral da Criança, perfuração de um poço artesiano na Escola Planalto, aquisição de um ônibus para a Associação Nakayama de Karate Shotokan, entrega de uma ambulância ao hospital local, além da doação de valores significativos a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Associação Beneficente Operário e Escola Julieta Vilela Veloso.

