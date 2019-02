Indignado, motorista grava vídeo reclamando das estradas rurais de Chupinguaia

Na manhã desta quinta-feira, 14, a redação do Extra de Rondônia recebeu imagens gravadas por um caminhoneiro que utiliza as estradas rurais do município de Chupinguaia, no qual reclama das péssimas condições das vias.

De acordo com o motorista, faz tempo que ele trafegava pela região transportando produtos para fazendas e sempre encontra dificuldades na trafegabilidade.

Desta vez o problema narrado pelo motorista está na linha 95 sentido Boa Esperança, conhecido por morro do “Cafezinho”, que precisa ser rebaixado e cascalhado, pois quando chove nem caminhão vazio consegue subir.

De acordo com o motorista não tem como embalar para subir, pois tem uma ponte antes que atrapalha essa ação. O caminheiro pede as autoridades competentes que tomem providencia, pois é coisa simples, apenas rebaixar e cascalhar que resolve o problema.

A reportagem tentou contato com o secretário de obras Vladimir, mas o telefone estava desligado. Com isso, deixa espaço caso queira falar sobre o assunto.

https://

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo: Internauta